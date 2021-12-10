Новак: Россия ожидает в 2022 году полного восстановления рынка нефти

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Вице-премьер России Александр Новак в эфире «Россия 24» заявил, что баланс спроса и предложения в нефтяной отрасли на докризисном уровне восстановится в 2022 году.
Новак: Россия ожидает в 2022 году полного восстановления рынка нефти
  • AP

«Мы видим, что рынок восстанавливается. В прошлом году восстановился частично, в этом году (спрос вырос. — RT) примерно на 6 млн баррелей (в сутки. — RT). Я надеюсь, что в следующем, 2022 году мы уже выйдем на баланс спроса и предложения докризисного уровня», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что на рынке нефти «не такая высокая» волатильность.

«Сегодня происходит мониторинг каждый день, принимаем наиболее правильные решения. Что касается новых штаммов, то это один из факторов, которые мы просто обязаны мониторить и принимать оперативные решения», — отметил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что в ситуации с влиянием нового варианта коронавируса «омикрон» на потребление нефти на данный момент много неопределённостей.

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