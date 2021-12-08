Росстат: годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,4%

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Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Росстат: годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,4%
  • Reuters

Как пишет ТАСС, в месячном выражении потребительские цены возросли на 0,96%.

В ноябре продовольственные товары подорожали на 1,27% по сравнению с октябрём и на 10,81% в годовом выражении, а цены на непродовольственные товары повысились на 0,72 и 8,32% соответственно.

В начале ноября в Росстате отметили ускорение инфляции до 1,11% в месячном выражении.

Экономист Юрий Ершов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что ускорившаяся инфляция в России может замедлиться к весне 2022 года.

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