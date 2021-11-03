В Росстате отметили ускорение инфляции до 1,11% в месячном выражении

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Инфляция в России в октябре ускорилась до 1,11% в месячном выражении (с 0,6% в сентябре), а в годовом выражении — до 8,13% с 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В Росстате отметили ускорение инфляции до 1,11% в месячном выражении
  • Reuters

«В октябре 2021 года по сравнению с сентябрём 2021 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрём 2020 года — 106,49% (в октябре 2020 года — 100,43%, по сравнению с декабрём 2019 года — 103,32%)», — цитирует ведомство «Прайм»

Как отмечается, в октябре рост потребительских цен на 1,2% и более выявили в 49 субъектах. Сильнее всего он проявился Северной Осетии из-за подорожания продуктов питания на 4,1%.

В начале октября первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России в 2021 году вряд ли превысит 6,5—7%.

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