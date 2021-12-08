Цена газа в Европе превысила $1180 за 1 тысячу кубометров

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду, 8 декабря, поднялась выше $1180 за 1 тыс. куб. м.

Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1185 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова прокомментировала ситуацию на рынке газа в Европе.