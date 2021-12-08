В «Сколково-РЭШ» заявили об опасности обладания «мёртвыми» банковскими картами

Обладание банковскими картами, которые не используются, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг, а также рискам утечки данных.

Об этом РИА Новости рассказала руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

Она добавила, что клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект.

Не закрыв карту, клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий.

«Также держатели «мёртвых» карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка», — заявила эксперт.

По её словам, им могут поступать звонки из кол-центров, сообщения с предложениями продуктов.

«Более серьёзные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», — подчеркнула Семерикова.

В конце ноября URA.RU сообщало, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа за 2021 год зарегистрировали 1776 преступлений, связанных с хищением денег с карт жителей региона.

В региональной прокуратуре отметили, что количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

Согласно результатам исследования, проведённого платёжной системой Visa, в России только 0,2% граждан знают, как обезопасить данные своих банковских карт.

В ходе исследования выяснилось, что хуже многих об этом осведомлены молодые люди в возрасте до 25 лет, что делает их уязвимыми перед мошенниками.