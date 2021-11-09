Опрос показал, сколько россиян знают о мерах обеспечения безопасности данных банковских карт

Согласно результатам исследования, проведённого платёжной системой Visa, в России только 0,2% граждан знают, как обезопасить данные своих банковских карт.

Об этом пишут «Известия».

Как показало исследование, одними из самых популярных способов защиты данных банковских карт стали двухфакторная авторизация платежей, одноразовые коды подтверждения и биометрические способы защиты.

В ходе исследования выяснилось, что хуже многих об этом осведомлены молодые люди в возрасте до 25 лет, что делает их уязвимыми перед мошенниками.

Около 15% опрошенных готовы сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана, в телефонном разговоре с человеком, который представится сотрудником банка.

В то же время о том, что номер банковской карты и имя её владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй опрошенный — 54%.

Как ранее сообщал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.