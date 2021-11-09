Опрос показал, сколько россиян знают о мерах обеспечения безопасности данных банковских карт
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Об этом пишут «Известия».
Как показало исследование, одними из самых популярных способов защиты данных банковских карт стали двухфакторная авторизация платежей, одноразовые коды подтверждения и биометрические способы защиты.
В ходе исследования выяснилось, что хуже многих об этом осведомлены молодые люди в возрасте до 25 лет, что делает их уязвимыми перед мошенниками.
Около 15% опрошенных готовы сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана, в телефонном разговоре с человеком, который представится сотрудником банка.
В то же время о том, что номер банковской карты и имя её владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй опрошенный — 54%.
Как ранее сообщал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.