Опрос показал, сколько россиян знают о мерах обеспечения безопасности данных банковских карт

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Согласно результатам исследования, проведённого платёжной системой Visa, в России только 0,2% граждан знают, как обезопасить данные своих банковских карт.
Опрос показал, сколько россиян знают о мерах обеспечения безопасности данных банковских карт
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

Как показало исследование, одними из самых популярных способов защиты данных банковских карт стали двухфакторная авторизация платежей, одноразовые коды подтверждения и биометрические способы защиты. 

В ходе исследования выяснилось, что хуже многих об этом осведомлены молодые люди в возрасте до 25 лет, что делает их уязвимыми перед мошенниками.

Около 15% опрошенных готовы сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана, в телефонном разговоре с человеком, который представится сотрудником банка.

В то же время о том, что номер банковской карты и имя её владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй опрошенный — 54%. 

Как ранее сообщал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.

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