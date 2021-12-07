Экспорт продукции АПК Калининградской области превысил $1,7 млрд в 2021 году

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Экспорт продукции агропромышленного комплекса Калининградской области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» превысил $1,7 млрд за 11 месяцев 2021 года.
Экспорт продукции АПК Калининградской области превысил $1,7 млрд в 2021 году
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Достигнутый показатель оказался на $291 млн больше, чем годом ранее.

Основное место в структуре экспорта региона занимает продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты, зерновые, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

Среди главных внешнеэкономических партнёров области — Норвегия, КНР, Алжир, Белоруссия, Дания, Нидерланды.

Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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