Экспорт продукции АПК Калининградской области превысил $1,7 млрд в 2021 году
- © Игорь Зарембо
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Достигнутый показатель оказался на $291 млн больше, чем годом ранее.
Основное место в структуре экспорта региона занимает продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты, зерновые, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.
Среди главных внешнеэкономических партнёров области — Норвегия, КНР, Алжир, Белоруссия, Дания, Нидерланды.
Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.