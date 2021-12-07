Три компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ Подмосковья

Три компании получили свидетельства резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области. Документы представителям организаций вручили в региональном Мининвесте.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы вручили свидетельства трём очень разным компаниям, реализующим проекты в самых разных сферах: это пищевая промышленность, производство медтехники и цифровая индустрия. Общий объём инвестиций в три проекта превысит 9 млрд рублей», — заявила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Две компании станут резидентами ОЭЗ «Дубна», третья — резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Как ранее сообщала НСН, резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году уплатили в бюджет налогов на 3,9 млрд рублей.