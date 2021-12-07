Минэнерго США понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краткосрочный прогноз управления энергетической информации Министерства энергетики США.
В прогнозе говорится, что на это повлияло появление нового штамма коронавируса.
При этом в предыдущем прогнозе Минэнерго говорилось о 97,5 млн баррелей нефти в сутки в 2021 году и 100,9 млн в сутки — в следующем.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 7 декабря, выросли более чем на 4%.