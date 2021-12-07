Минэнерго США понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире

Министерство энергетики США понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год до 96,9 млн баррелей в сутки, а на 2022-й — до 100,5 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краткосрочный прогноз управления энергетической информации Министерства энергетики США.

В прогнозе говорится, что на это повлияло появление нового штамма коронавируса.

При этом в предыдущем прогнозе Минэнерго говорилось о 97,5 млн баррелей нефти в сутки в 2021 году и 100,9 млн в сутки — в следующем.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 7 декабря, выросли более чем на 4%.