Греф назвал сообщения о возможных санкциях по конвертации рубля «чушью»
- Reuters
«Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — цитирует РИА Новости Грефа.
По его словам, под данной мерой нет реального основания и осуществить её невозможно.
Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» России на Украину.