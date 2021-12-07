Греф назвал сообщения о возможных санкциях по конвертации рубля «чушью»

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слухи об ограничении конвертации рубля из-за потенциальных новых санкций США являются «чушью несусветной».
Греф назвал сообщения о возможных санкциях по конвертации рубля «чушью»
  • Reuters

«Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — цитирует РИА Новости Грефа.

По его словам, под данной мерой нет реального основания и осуществить её невозможно.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» России на Украину.

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