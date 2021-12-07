Почти 12 млн россиян получили материнский капитал

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Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что за время действия программы материнский капитал получили 12 млн россиян.
Почти 12 млн россиян получили материнский капитал
  • РИА Новости

«Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан», — приводит РИА Новости сообщение.

По его словам, более 80% семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.

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