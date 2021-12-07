Депутат Белик прокомментировал возможность санкций США по конвертации рублей в доллары

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT возможность новых санкций США в отношении России, которые могут коснуться обмена валют.
Депутат Белик прокомментировал возможность санкций США по конвертации рублей в доллары
  • Reuters

Парламентарий отмечает, что сегодня «коллективное западное сообщество даёт нам возможность минимизировать привязку к доллару и евро».

«Без сомнения, если санкции введут, это будет сложно, потому что, как бы то ни было, наша экономика очень сильно привязана к иностранным валютам. Но и этот этап будет пройден, ведь мы все помним, как пришлось с нуля разрабатывать стратегию развития сельского хозяйства», — отмечает Белик.

Он также добавил, что Россия не планирует проявлять агрессию в отношении Украины.

«То, что творят сегодня украинские политики, —  это сгусток нацизма, и оно явно не стоит того, чтобы затевать глобальные войны. Ну а что касается возможности введения новых санкций — через какое-то время мы будем вспоминать это как неприятный эпизод в нашей тысячелетней истории», — заключил депутат.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники ранее сообщил, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары, в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае «нападения» России на Украину.

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