Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё до 9,3%

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 процентного пункта — до 9,3%, на вторичное жильё — на 0,2 процентного пункта, также до 9,3%.

Это следует из информации, размещённой на сайте банка.

Ранее инвестор в недвижимость, риелтор Артём Сошников в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дал прогноз по рынку новостроек на 2022 год.

По его словам, все те изменения, которые произошли на рынке в 2020—2021 годах, в том числе переход на эскроу-счета и рост стоимости стройматериалов, не позволяют застройщикам сокращать издержки.

Также вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.