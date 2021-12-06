Экономист Беляев прокомментировал возможность возврата средств пострадавшим от мошенников

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT прокомментировал сообщения о предложении Центрального банка России обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит Банк России.
Экономист Беляев прокомментировал возможность возврата средств пострадавшим от мошенников
  • Reuters

«Конечно, это похвальная инициатива Центрального банка, которая призвана защитить права простых людей, вкладчиков, клиентов банков от действий мошенников. Однако, во-первых, нужно понять, от каких мошенничеств он собирается защищать: участие в пирамидах, какие-то обманные действия банков по навязыванию кредитов и дополнительных условий, вторжение киберпреступников в счета, кража денег со счетов. Перечислять можно бесконечно», — сообщил эксперт.

По мнению Беляева, сложно говорить о компенсации любых действий мошенников, поскольку в большинстве случаев они неуязвимы для закона с юридической точки зрения. Очень ловко обман камуфлируется мошенниками под законные действия, считает собеседник RT.

«То ли это добровольные взносы людей, то ли на них воздействуют с помощью лингвистических приёмов и так далее… Действия людей выглядят добровольными, тогда на каком основании можно говорить о возврате средств?» — рассказал экономист.

Другой вопрос, по словам Беляева, заключается в том, кто и в каком объёме должен возвращать денежные средства.

«Как правило, когда мошенников ловят, у них уже никаких денег нет. Источник возврата непонятен», — заявил специалист.

В целом инициатива ЦБ носит позитивный характер, однако по-прежнему остаётся непроработанным механизм возврата денежных средств и определения источников возврата этих средств, заключил Беляев. По его мнению, следует прилагать больше усилий для просвещения граждан и повышения уровня финансовой грамотности населения.

Ранее РБК сообщил, что Центральный банк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников.

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