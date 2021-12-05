Депутат Белик прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» по поводу «Северного потока — 2»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о решении немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ. По словам Витренко, это «издевательство над правилами ЕС».

По словам депутата, Украина «впадает в некую истерию, как только появляются очередные новости о «Северном потоке — 2».

«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ. Германия понимает важность объекта и стремится стать энергетически независимой», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, немцы не заинтересованы в затягивании сроков сертификации газопровода.

«Кроме того, при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы и обойдёт в этом Украину, которая в свои лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 млрд куб. м российского газа в год», — добавил Белик.

Депутат подчеркнул, что Россия не вмешивается в процесс сертификации газопровода.

«Украина постоянно пытается громогласно заявить своё мнение на происходящее, только это выглядит нелепо, потому что у Украины нет права вмешиваться в дела Евросоюза по газу», — заключил собеседник RT.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко раскритиковал решение немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ.

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