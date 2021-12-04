Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»
«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне «BBB» со стабильным прогнозом», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, отмеченные агентством низкий уровень государственного долга России и рост уровня фискальных резервов являются «залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».
Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.