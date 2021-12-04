Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал подтверждение суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне «BBB» со стабильным прогнозом», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, отмеченные агентством низкий уровень государственного долга России и рост уровня фискальных резервов являются «залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить