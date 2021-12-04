Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал подтверждение суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне «BBB» со стабильным прогнозом», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, отмеченные агентством низкий уровень государственного долга России и рост уровня фискальных резервов являются «залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.