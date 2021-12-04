Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Кредитный рейтинг России на уровне «BBB» поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — цитирует ТАСС сообщение агентства.

Ранее Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Турции на уровне «ВВ-».

Отмечается, что рейтинг Турции отражает «слабую надёжность денежно-кредитной политики» и высокую инфляцию, а также низкую внешнюю ликвидность в контексте высоких финансовых требований и геополитических рисков.