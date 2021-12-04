В МВФ рассказали о влиянии омикрон-штамма на темпы восстановления мировой экономики

Распространение штамма коронавируса «омикрон» может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики», — приводит ТАСС её слова на конференции Reuters NEXT.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил о рисках инфляции в США из-за штамма «омикрон».

По его словам, распространение нового штамма коронавируса может также понизить желание людей работать из офиса, что приведёт к замедлению прогресса на рынке труда.