В МВФ рассказали о влиянии омикрон-штамма на темпы восстановления мировой экономики

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Распространение штамма коронавируса «омикрон» может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики», — приводит ТАСС её слова на конференции Reuters NEXT.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил о рисках инфляции в США из-за штамма «омикрон».

По его словам, распространение нового штамма коронавируса может также понизить желание людей работать из офиса, что приведёт к замедлению прогресса на рынке труда.

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