Турецкая лира обновила антирекорд

Курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум — 13,89.

Как сообщает РИА Новости, на торгах в пятницу турецкая валюта упала на 2%.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган в четверг заменил министра казначейства и финансов республики. Вместо Лютфи Эльвана на должность главы минфина Турции был назначен Нуреддин Небати, который высказывается за продолжение политики снижения учетной ставки.

Также Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры.

3 декабря международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».