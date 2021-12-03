Турецкая лира обновила антирекорд

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Курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум — 13,89.
Турецкая лира обновила антирекорд
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, на торгах в пятницу турецкая валюта упала на 2%.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган в четверг заменил министра казначейства и финансов республики. Вместо Лютфи Эльвана на должность главы минфина Турции был назначен Нуреддин Небати, который высказывается за продолжение политики снижения учетной ставки.

Также Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры.

3 декабря международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».

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