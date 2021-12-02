Экспорт Тюменской области вырос в 2,5 раза в январе — августе

Внешнеторговый оборот Тюменской области в январе — августе 2021 года составил $1,68 млрд, в том числе $856,2 млн — импорт и $825,2 — экспорт.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Данные Уральского таможенного управления ФТС были приведены на заседании комитета по экономической политике и природопользованию областной думы.

Объёмы импорта сохранились на прежнем уровне, экспорт вырос в 2,5 раза.

Несырьевой неэнергетический экспорт показал рост в 3,3 раза, до $770,2 млн.

Экспорт продукции АПК увеличился в 1,3 раза, продукции химической промышленности — в 4,4 раза, изделий из металлов — в 2,5 раза, продукции деревообработки — в 1,7 раза, машин и оборудования — в 1,1 раза.

Продукция экспортируется почти в 100 стран. Основные поставки велись в Китай, Турцию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Марокко, Казахстан, ЮАР, Германию, Францию и Бразилию.

Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.