Экспорт Тюменской области вырос в 2,5 раза в январе — августе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Данные Уральского таможенного управления ФТС были приведены на заседании комитета по экономической политике и природопользованию областной думы.
Объёмы импорта сохранились на прежнем уровне, экспорт вырос в 2,5 раза.
Несырьевой неэнергетический экспорт показал рост в 3,3 раза, до $770,2 млн.
Экспорт продукции АПК увеличился в 1,3 раза, продукции химической промышленности — в 4,4 раза, изделий из металлов — в 2,5 раза, продукции деревообработки — в 1,7 раза, машин и оборудования — в 1,1 раза.
Продукция экспортируется почти в 100 стран. Основные поставки велись в Китай, Турцию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Марокко, Казахстан, ЮАР, Германию, Францию и Бразилию.
Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.