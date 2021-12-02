В Кремле выразили обеспокоенность уровнем инфляции в России
- © РИА Новости / Владимир Трефилов
«Резкого всплеска инфляции нет, сама по себе инфляция высокая — да, это предмет озабоченности», — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, этот вопрос обсуждается на совещаниях президента и правительства.
«Принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков», — заключил он.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уровень инфляции и инфляционных ожиданий в России вернулись к максимуму второй половины 2016 года.
По её словам, ЦБ готов предпринять необходимые шаги для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.