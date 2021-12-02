В ЦБ выразили обеспокоенность уровнем инфляции в России

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Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ЦБ выразили обеспокоенность уровнем инфляции в России
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Мы очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России — они вернулись к максимуму второй половины 2016 года», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной на форуме Reuters Next.

При этом она отметила, что ситуация не так драматична, как в 2014 году, но ЦБ готов предпринять необходимые шаги для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство рассчитывает на снижение годовой инфляции в России, которая достигла 8,05%.

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