Минфин рассчитывает на снижение годовой инфляции в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство рассчитывает на снижение годовой инфляции в России, которая достигла 8,05%.

«Инфляция у нас сейчас около 8% — 8,05% примерно. В следующем году заложены необходимые ресурсы для индексации тех социальных расходов, которые по законодательству должны индексироваться на фактический уровень инфляции», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Федерации.

Силуанов отметил, что в этот список входят социальные выплаты, в числе которых материнский капитал.

«К концу года мы всё-таки надеемся, что она (инфляция. — RT) несколько снизится», — сообщил министр.

Ранее Силуанов заявил, что в случае превышения прогнозируемых параметров Минфина министерство будет принимать соответствующие решения по инфляции.