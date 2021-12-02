Мишустин рассказал о росте ВВП стран ЕАЭС в 2021 году
- РИА Новости
«По оценкам Евразийского банка развития, внутренний валовой продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4%», — приводит ТАСС слова Мишустина на втором Евразийском конгрессе.
По его словам, страны союза завершают год с неплохими показателями, превышающими допандемийный уровень.
Он добавил, что взаимная торговля показывает быстрое восстановление.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.