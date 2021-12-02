Мишустин рассказал о росте ВВП стран ЕАЭС в 2021 году

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ВВП стран, которые входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в 2021 году вырастет на 4%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал о росте ВВП стран ЕАЭС в 2021 году
  • РИА Новости

«По оценкам Евразийского банка развития, внутренний валовой продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4%», — приводит ТАСС слова Мишустина на втором Евразийском конгрессе.

По его словам, страны союза завершают год с неплохими показателями, превышающими допандемийный уровень.

Он добавил, что взаимная торговля показывает быстрое восстановление.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

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