Аналитик раскритиковал слова украинского эксперта о «затягивании» Россией открытия СП-2

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление украинского эксперта по энергетическим рынкам Валентина Землянского о том, что Россия и ФРГ сознательно затягивают открытие газопровода «Северный поток — 2».

«А в чём корысть-то? Немцы получают газ дороже, чем могли бы получать, если бы был «Северный поток — 2». Так что экономического смысла затягивать у немцев точно нет», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что «Газпром» также не заинтересован в «затягивании» открытия проекта.

«Газпром» ведь тоже неоднократно говорил, что он не является прямым бенефициаром цен по $1000, потому что для него чем выше цена, тем меньше потребители готовы по такой цене потреблять. Для него всё-таки нормальный уровень цен на европейских рынках — это $300, но $500 уже слишком высокая цена, а $1000 — запредельная, поэтому «Газпром» не заинтересован в сверхвысоких ценах. И самое главное, что он продаёт в контрактах, где есть привязка как к нефтяной корзине, так и спотовой, то есть если поставить среднюю цену продажи газа за рубеж «Газпрома», то она сильно отличается от того, что мы видим на спотовых европейских площадках», — заключил собеседник RT.

Ранее Землянский в статье для издания «Главред» написал, что Россия и ФРГ специально «затягивают» открытие газопровода.

Он утверждает, что данная ситуация на газовом рынке в Европе «устраивает» Газпром.