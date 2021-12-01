В Москве зарегистрировали 7825 индивидуальных предпринимателей в октябре

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В Москве зарегистрировали 7825 индивидуальных предпринимателей в октябре 2021 года, что на 3,5% превысило показатель сентября.
В Москве зарегистрировали 7825 индивидуальных предпринимателей в октябре
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Несмотря на введённые в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти и сегодня выше, чем в 2019 году», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в январе — октябре 2021 года новых ИП зарегистрировалось 65,6 тыс., что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На 1 ноября в городе зарегистрировано 356,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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