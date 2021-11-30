Дерипаска и Набиуллина вступили в дискуссию на тему спроса и предложения

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и бизнесмен Олег Дерипаска вступили в дискуссию в ходе форума «Россия зовёт!».
Дерипаска и Набиуллина вступили в дискуссию на тему спроса и предложения
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Дерипаска обратил внимание, что есть «две кривые — спроса и предложения».

«И вы всё время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что точка равновесия тоже сдвинется», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Дерипаски, необходимо обеспечивать предложение. Он также считает, что при ставках ЦБ «никакого роста предложения не будет, особенно если беспокоит реальная инфляция».

В свою очередь Набиуллина согласилась, что политика должна быть направлена и на рост предложения, отметив, что «здесь никаких споров нет».

«Просто инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет на спрос», — отметила глава ЦБ.

Также Дерипаска предложил стимулировать предложение в экономике с помощью более дешёвых кредитов. Набиуллина поддержала важность ссуд для развития бизнеса, при этом отметив, что основным источником инвестиций во всём мире является акционерный капитал.

В августе Дерипаска, комментируя решения ЦБ России, усомнился в том, что предпринимаемые регулятором действия могут «остудить мировую инфляцию».

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