Дерипаска прокомментировал решения Центробанка России

Бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя решения Центробанка России, усомнился в том, что предпринимаемые регулятором действия могут «остудить мировую инфляцию».

«Этого он точно не добьётся. А чего он добьётся — это возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал. Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — высказал мнение Дерипаска в своём Telegram-канале.

23 июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых.

Ранее ключевую ставку повысили до 5,5% годовых. Комментируя данное решение, Олег Дерипаска заявил, что это безумие.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя, хотя в июне — первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления.