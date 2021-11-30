Экономист Масленников прокомментировал снижение стоимости нефти Brent ниже $71

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT снижение нефти марки Brent ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября.

«Я думаю, что это текущая волатильность в ожидании решений заседания ОПЕК+, которое должно быть на этой неделе… Вчера цена резко дёрнулась вверх. Появилась информация о том, что ОПЕК+ может либо воздержаться от исполнения графика повышения добычи, либо сократить добычу. Скорее всего, исполнение графика будет продолжено», — сообщил экономист.

По его словам, появление нового штамма коронавируса не является поводом для принятия скоропалительных решений по коррекции графика. С одной стороны, как отмечает Масленников, ожидается, что ОПЕК среагирует на распечатывание стратегических резервов, уже состоявшееся в США, Великобритании, Индии и Японии, и воздержится от продолжения следованию своему графику. С другой стороны, делать такие выводы преждевременно, ОПЕК может и продолжить придерживаться графика, считает эксперт.

«Картина достаточно неустойчивая, цена может меняться в течение дня или ближайших дней», — отметил экономист.

Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 10 сентября опустилась ниже $71 за баррель.