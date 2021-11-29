Nord Stream 2 AG ответил на возражения Евросоюза в споре о Газовой директиве

Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG в ответ на возражения Евросоюза в споре о применении Газовой директивы ЕС направил в адрес судебных органов соответствующий меморандум.

«25 октября 2021 года Nord Stream 2 AG направил в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор», — приводит РИА Новости выдержку из материалов компании «Газпром».

5 октября компания Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Дюссельдорфа не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы ЕС.

Обновлённая Газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС.

Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении «Северного потока — 2» от требований обновлённой Газовой директивы ЕС.

Nord Stream 2 AG не согласилась с этим решением и ведёт судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.