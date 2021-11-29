В ТПП спрогнозировали рост цен на бытовую технику и электронику в 2022 году

Председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Алексей Фёдоров выразил мнение, что в 2022 году бытовая техника может подорожать ещё на 13—15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%.

В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что это может произойти после введения временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.

Прогноз поддержали в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.Ком»). Там пояснили, что после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП и придётся платить экосбор, что скажется на ценах.

В начале ноября стало известно, что правительство России может запретить экспорт лома и отходов драгоценных металлов с 1 января 2022 года на шесть месяцев.

Уточнялось, что такая мера позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также пресечь деятельность по вывозу с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», на заседании совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики страны обсудили новую стратегию национальной безопасности и пути её реализации в области промышленной политики.