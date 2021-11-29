«Известия»: около 30 кредитных организаций могут закрыться к октябрю 2022 года

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Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», 29 кредитных организаций могут прекратить работу к октябрю 2022 года. Об этом пишет газета «Известия».
«Известия»: около 30 кредитных организаций могут закрыться к октябрю 2022 года
  • РИА Новости

Отмечается, что это может произойти из-за отзыва лицензии либо её добровольного аннулирования, или в процессе слияний и поглощений.

По информации «Эксперт РА», в течение последних четырёх кварталов прекратили работу 45 кредитных организаций, из них 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, а шесть — в связи с реорганизацией в форме присоединения к другим банкам.

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