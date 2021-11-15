Финансовый эксперт Артемьева перечислила критерии надёжности банка
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- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что банк, с которым клиент планирует начать долгосрочные отношения, должен быть надёжным.
«Для начала проверьте, входит ли он в Систему страхования вкладов. Так вы убедитесь, что в случае неприятностей (санации или отзыва лицензии) ваши деньги будут защищены (до 1,4 млн рублей для физлиц. — RT). Это можно сделать на сайте Агентства по страхованию вкладов», — сказала Артемьева.
Также, по её словам, стоит посетить сайт Банка России, чтобы проверить кредитную организацию на финансовое здоровье. Кроме того, стоит внимательно изучить публикации об учреждении в СМИ и отзывы клиентов банка.
Следует обратить внимание и на мобильное приложение, функционал интернет-банка, учесть доступность офисов, количество банкоматов и их расположение.
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