Финансовый эксперт Артемьева перечислила критерии надёжности банка

Операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что нужно знать при выборе банка.

В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что банк, с которым клиент планирует начать долгосрочные отношения, должен быть надёжным.

«Для начала проверьте, входит ли он в Систему страхования вкладов. Так вы убедитесь, что в случае неприятностей (санации или отзыва лицензии) ваши деньги будут защищены (до 1,4 млн рублей для физлиц. — RT). Это можно сделать на сайте Агентства по страхованию вкладов», — сказала Артемьева.

Также, по её словам, стоит посетить сайт Банка России, чтобы проверить кредитную организацию на финансовое здоровье. Кроме того, стоит внимательно изучить публикации об учреждении в СМИ и отзывы клиентов банка.

Следует обратить внимание и на мобильное приложение, функционал интернет-банка, учесть доступность офисов, количество банкоматов и их расположение.

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