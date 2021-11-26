Сенатор Ковитиди прокомментировала слова кандидата в министры экономики ФРГ о СП-2

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление кандидата на пост министра экономики Германии Роберта Хабека о «стратегическом» характере «Северного потока — 2», который, по его мнению, «усиливает зависимость немецкой политики».
Сенатор Ковитиди прокомментировала слова кандидата в министры экономики ФРГ о СП-2
  • РИА Новости

Ковитиди выразила мнение, что немецкие политики должны прежде всего учитывать интересы своего государства и граждан, которые живут на территории Германии.

Она также напомнила о том, что около 3 млн жителей Европейского союза не могут позволить себе отапливать жильё из-за низких зарплат, о чём свидетельствуют данные Европейской конфедерации профсоюзов.

«Ситуация ухудшается высокой ценой за оплату тепла и ростом цен на электроэнергию», — добавила сенатор.

При этом парламентарий подчеркнула, что «Северный поток — 2» «стратегически важен» для Германии.

Она заявила, что подобное заявление Хабека «соотносится с беспрецедентным американским давлением, которое оказывается на проект и которое обусловлено интересами США, а не Германии».

Ранее Хабек в беседе с Süddeutsche Zeitung заявил о «стратегическом» характере «Северного потока — 2».

По его словам, это стратегический проект, который «оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики».

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