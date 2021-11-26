Сенатор Ковитиди прокомментировала слова кандидата в министры экономики ФРГ о СП-2
- РИА Новости
Ковитиди выразила мнение, что немецкие политики должны прежде всего учитывать интересы своего государства и граждан, которые живут на территории Германии.
Она также напомнила о том, что около 3 млн жителей Европейского союза не могут позволить себе отапливать жильё из-за низких зарплат, о чём свидетельствуют данные Европейской конфедерации профсоюзов.
«Ситуация ухудшается высокой ценой за оплату тепла и ростом цен на электроэнергию», — добавила сенатор.
При этом парламентарий подчеркнула, что «Северный поток — 2» «стратегически важен» для Германии.
Она заявила, что подобное заявление Хабека «соотносится с беспрецедентным американским давлением, которое оказывается на проект и которое обусловлено интересами США, а не Германии».
Ранее Хабек в беседе с Süddeutsche Zeitung заявил о «стратегическом» характере «Северного потока — 2».
По его словам, это стратегический проект, который «оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики».