В АРБ прокомментировали инициативу о предоставлении банкам сведений о недействительных паспортах

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал инициативу о предоставлении банкам сведений о недействительных паспортах.

«База данных даёт возможности для минимизации афер и увеличения объёма информированности банков при кредитовании, это очевидно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, поддержка ЦБ очень важна.

«Я думаю, что другие банки также не будут возражать», — добавил Тосунян.

Ранее газета «Известия» сообщала, что банки просят предоставить им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка в правительство, МВД и Банк России. В ЦБ заявили, что поддерживают инициативу.