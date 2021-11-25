В АРБ прокомментировали инициативу о предоставлении банкам сведений о недействительных паспортах

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал инициативу о предоставлении банкам сведений о недействительных паспортах.
В АРБ прокомментировали инициативу о предоставлении банкам сведений о недействительных паспортах
  • РИА Новости

«База данных даёт возможности для минимизации афер и увеличения объёма информированности банков при кредитовании, это очевидно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, поддержка ЦБ очень важна.

«Я думаю, что другие банки также не будут возражать», — добавил Тосунян.

Ранее газета «Известия» сообщала, что банки просят предоставить им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка в правительство, МВД и Банк России. В ЦБ заявили, что поддерживают инициативу.

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