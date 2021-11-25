В ЦБ России рассказали об объёме операций россиян с цифровыми валютами

Центробанк России опубликовал аналитический доклад под названием «Обзор финансовой стабильности», в котором рассказывается об объёме операций россиян с цифровыми валютами.

«По оценкам крупных банков, опрошенных Банком России в июле 2021 года, объём операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей)», — сказано в документе.

В Центробанке подчеркнули, что получается, что объём криптовалютных операций россиян не так сильно отстаёт от вложений в иностранные ценные бумаги: в 2020 году они составили 474 млрд рублей.

Вместе с этим регулятор отметил, что было бы некорректно интерпретировать оценочный объём операций с цифровыми валютами как переток сбережений граждан в цифровые валюты.

«Во‑первых, данные по оборотам торгов могут отражать поочередные покупки и продажи, во‑вторых, часть этого объёма — продажи цифровой валюты, полученной в результате майнинга», — добавили в ЦБ.

Ранее экономист, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев в беседе с ФАН рассказал, какие выгоды может принести россиянам цифровой рубль.