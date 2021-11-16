Экономист Заборцев назвал выгоду от ввода цифрового рубля

Экономист, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев рассказал, какие выгоды может принести россиянам цифровой рубль.

Ключевым отличием цифрового рубля от безналичных перечислений будет возможность совершать расчёты без подключения к интернету, а также не используя банки как посредников в расчётах. Это позволяет высвободить ресурсы, рассказал специалист в беседе с ФАН.

«Очевидно, что итоговой целью ЦБ является отказ от наличных перечислений и создание абсолютно прозрачной финансово-расчётной системы. Где каждая транзакция, каждая сделка видна и регуляторам, и другим проверяющим», — объяснил эксперт.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.