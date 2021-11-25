Объём инвестиций компаний из Германии в экономику Москвы достиг почти $8 млрд
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Об этом информирует НСН.
«По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые инвестиции Федеративной Республики в Москве достигли $7,8 млрд. За год их объём увеличился примерно на $0,4 млрд», — отметил Ефимов.
По его словам, товарооборот между Германией и Москвой также показывает рост: в январе — августе 2021 года он составил $19,9 млрд, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее председатель правления Федерального союза российской экономики в Германии (BRWD) Алексей Лавров в беседе с газетой «Известия» заявил, что уровень немецких инвестиций в Россию достаточно быстро восстанавливается после пандемии.