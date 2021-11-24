Экономист Ракша прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Экономист Денис Ракша прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что снижение курса в настоящее время является временной ситуацией.

«Вероятно, рубль будет укрепляться. Он ослаб из-за проседания нефти, но судя по тому, что происходит на нефтяном рынке, сырьё будет дорожать ещё продолжительное время», — сказал Ракша.

По его словам, первое полугодие 2022 года для нефти и рубля может быть благоприятным.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.