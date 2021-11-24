ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в экономику Турции
- AP
«Мы выделили фонд в размере $10 млрд для инвестиций в Турцию», — приводит РИА Новости сообщение.
К тому же, как пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов, турецкая лира укрепилась на 7% после сообщений о намерениях Турции и ОАЭ подписать ряд крупных финансовых соглашений.
Ранее в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры произошли акции протеста.
В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение об отставке главы Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса лиры.