ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в экономику Турции

Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении $10 млрд для инвестиций в Турцию.

«Мы выделили фонд в размере $10 млрд для инвестиций в Турцию», — приводит РИА Новости сообщение.

К тому же, как пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов, турецкая лира укрепилась на 7% после сообщений о намерениях Турции и ОАЭ подписать ряд крупных финансовых соглашений.

Ранее в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры произошли акции протеста.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение об отставке главы Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса лиры.