Путин поддержал усиление ответственности за переход госкомпаний на российский софт

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева усилить ответственность для руководителей госкомпаний за внедрение российского софта.

Во время совещания министр обратился к Путину, отметив, что госкомпании даже те средства, которые заявили как запланированные на внедрение российского ПО, «потратили точно в два раза меньше».

По оценкам Минцифры, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70 млрд рублей, которые должен был получить по утверждённым программам перехода на отечественный софт.

«Мы должны, наверное, ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в плане», — сказал Шадаев.

Путин согласился с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний.

«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто, и они будут не готовы. А если будут не готовы — понесут ответственность», — сказал глава государства.

Правительство России намерено провести цифровую трансформацию в промышленности, в частности, она будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях.