Представители нижегородских предприятий посетили Узбекистан с бизнес-миссией

Представители нижегородских предприятий провели переговоры с более чем 30 компаниями в рамках бизнес-миссии в Узбекистане.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Поездку организовал Центр развития экспорта Нижегородской области при поддержке регионального Министерства промышленности, торговли и предпринимательства в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Узбекистан является перспективным направлением для увеличения экспортных поставок. Сейчас мы активно экспортируем в эту страну трубы разного диаметра, коммерческий транспорт и автозапчасти, различное оборудование, фармацевтическую и другую продукцию, но есть и те направления, которые можно развивать», — заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, в Узбекистане есть потребность в увеличении закупок стройматериалов, медицинского, садово-огородного оборудования.

Со своей стороны, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в рамках бизнес-миссии прошёл круглый стол с участием торгового представительства России в Узбекистане и встречи в профильных министерствах.

Как ранее сообщала НСН, товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос на 27,9% в январе — августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $42,1 млрд.