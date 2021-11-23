В Турции рассказали о планах подписать с Россией новые газовые контракты до конца года

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Турция намерена до конца года подписать с Россией новые газовые контракты сроком от трёх до десяти лет. Об этом заявил глава турецкого Минэнерго Фатих Дёнмез.
В Турции рассказали о планах подписать с Россией новые газовые контракты до конца года
  • Reuters

«Контракты (с Россией. — RT), истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от трёх до десяти лет», — приводит РИА Новости слова Дёнмеза.

Министр предположил, что сделка будет завершена к концу текущего года.

Он добавил, что новый контракт будет предполагать «возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями». 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не имеет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с Россией.

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