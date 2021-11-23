Аналитик Правосудов назвал причины роста цен на газ в Европе

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Тут ничего особенно не меняется всё это время. Есть причина, которая находится на газовом рынке: в подземных хранилищах газа меньше, чем обычно, то, что высокий спрос в Азии, в результате сжиженный природный газ уходит в основном туда», — рассказал Правосудов.

По словам аналитика, цены растут не только на газ, но и на другие биржевые товары.

«За последние годы было выпущено огромное количество денег, такой беспрецедентный объём, в первую очередь долларов США, также евро, иен и всех остальных валют. И все они пришли на биржи, в результате чего пошёл рост цен, мировая инфляция, и ничего пока не меняется», — объяснил он.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. С начала дня цены на газ в Европе выросли более чем на 3%.