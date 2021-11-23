Аналитик Правосудов назвал причины роста цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Правосудов назвал причины роста цен на газ в Европе
  • Reuters

«Тут ничего особенно не меняется всё это время. Есть причина, которая находится на газовом рынке: в подземных хранилищах газа меньше, чем обычно, то, что высокий спрос в Азии, в результате сжиженный природный газ уходит в основном туда», — рассказал Правосудов.

По словам аналитика, цены растут не только на газ, но и на другие биржевые товары.

«За последние годы было выпущено огромное количество денег, такой беспрецедентный объём, в первую очередь долларов США, также евро, иен и всех остальных валют. И все они пришли на биржи, в результате чего пошёл рост цен, мировая инфляция, и ничего пока не меняется», — объяснил он.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. С начала дня цены на газ в Европе выросли более чем на 3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить