Мантуров: Россия в 2022 году может выйти на производство 2 млрд доз вакцин от COVID-19

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Россия в 2022 году имеет возможность выйти на объём производства 2 млрд вакцин от коронавируса, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на телеканале «Россия 1».
Мантуров: Россия в 2022 году может выйти на производство 2 млрд доз вакцин от COVID-19
  • Reuters

«У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в 2 млрд», — сказал министр, его слова приводит Интерфакс.

В гражданский оборот в России введено уже 100 млн вакцин, добавил он.

«Если брать даже на сегодняшний день, то уже введено в гражданский оборот более 100 млн вакцин. Это и двухкомпонентный «Спутник V», «Спутник Лайт», и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз», — сказал Мантуров.

Ранее в Минпромторге заявили, что Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от коронавирусной инфекции в квартал.

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