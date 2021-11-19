ФАС обсуждает с независимыми АЗС меры по снижению цен на топливо

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время «правительственного часа» в Совете Федерации сообщил, что ФАС обсуждает с независимыми сетями АЗС дополнительные меры для снижения цен на топливо на заправках.
ФАС обсуждает с независимыми АЗС меры по снижению цен на топливо
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем с ними дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить снижение и недопущение роста цен на топливо на заправках», — цитирует ТАСС Шаскольского.

Ранее сообщалось, что в ФАС разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.

Отмечалось, что данные предложения касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера.

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