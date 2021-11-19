ФАС обсуждает с независимыми АЗС меры по снижению цен на топливо
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- РИА Новости
«Мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем с ними дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить снижение и недопущение роста цен на топливо на заправках», — цитирует ТАСС Шаскольского.
Ранее сообщалось, что в ФАС разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.
Отмечалось, что данные предложения касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера.