В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 12 ноября составили $626,2 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 12 ноября составил $626,2 млрд, увеличившись за неделю на $4,1 млрд, или на 0,7%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение резервов произошло под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в Министерстве финансов России рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года.