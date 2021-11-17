Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Африки вырос почти на 52%

Объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в страны Африки в январе — августе 2021 года вырос на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $1,34 млрд.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня Москва занимает первое место среди регионов России по объёму поставок несырьевой неэнергетической продукции на африканский континент, и интерес к столичным товарам постоянно растёт», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в основном столичные предприятия экспортировали в Африку промышленную продукцию, в том числе радионавигационную аппаратуру, неоптические измерительные контрольные приборы.

В топ-5 африканских стран-импортёров вошли Алжир, Египет, Уганда, Нигерия и Тунис.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.