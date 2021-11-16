Еврокомиссар обсудила с Минэнерго Украины сертификацию «Северного потока — 2»

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в рамках переговоров с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко обсудила приостановку немецким регулятором сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

«Очень важная встреча... Обсудили последнюю (информацию. — RT), касающуюся сертификации «Северного потока — 2» и нашего сотрудничества», — написала она в своём аккаунте в Twitter.

Симсон подчеркнула, что Европа продолжает поддерживать Украину по части энергетической безопасности.

Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м на фоне решения немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.