Еврокомиссар обсудила с Минэнерго Украины сертификацию «Северного потока — 2»
- Reuters
«Очень важная встреча... Обсудили последнюю (информацию. — RT), касающуюся сертификации «Северного потока — 2» и нашего сотрудничества», — написала она в своём аккаунте в Twitter.
Симсон подчеркнула, что Европа продолжает поддерживать Украину по части энергетической безопасности.
Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м на фоне решения немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.