Еврокомиссар обсудила с Минэнерго Украины сертификацию «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в рамках переговоров с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко обсудила приостановку немецким регулятором сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».
Еврокомиссар обсудила с Минэнерго Украины сертификацию «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Очень важная встреча... Обсудили последнюю (информацию. — RT), касающуюся сертификации «Северного потока — 2» и нашего сотрудничества», — написала она в своём аккаунте в Twitter.

Симсон подчеркнула, что Европа продолжает поддерживать Украину по части энергетической безопасности.

Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м на фоне решения немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить