Аналитик Правосудов высказался по поводу ситуации с сертификацией Nord Stream 2 AG

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG.

В Минэнерго ФРГ отметили, что «речь идёт о чисто регуляторном вопросе, а конкретно — о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства».

Правосудов добавил, что речь идёт о создании независимой компании в связи с правилами Третьего энергетического пакета ЕС.

«Как сами немцы объяснили: Nord Stream им сказал, что будет создавать компанию, которая будет владеть и эксплуатировать вот этот небольшой участок газопровода, который находится на территории Германии... По правилам Третьего энергопакета, чтобы заполнять газопровод на 100%, поставщик газа не должен быть одновременно и владельцем. То есть это может быть либо совершенно сторонняя компания, либо она должна быть по управлению совершенно независима, от «Газпрома» в частности», — заявил эксперт.

При этом он пояснил, что приостановка уже оказала влияние на цены на газ.

«На цены на газ это уже повлияло (приостановка. — RT), поскольку точно стало ясно, что в ближайшие дни сертификации не будет, соответственно, ясно, что новые объёмы не ожидаются на рынке Европы, соответственно, цены пошли вверх», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст, комментируя решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, призвал не допускать новых отсрочек по запуску трубопровода «Северный поток — 2».

Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. кубометров на фоне решения немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.